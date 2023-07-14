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14.07.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

У Куп'янському районі окупанти використали бойову авіацію

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші.
 
В районах Кислівки та Котлярівки Куп'янського району російські окупанти застосовували бойову авіацію.
 
Жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники вилучили тіла загиблих із водойм.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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