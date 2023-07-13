13.07.2023 17:01 Дмитро Колонєй

Харківщині необхідні 10 000 саперів - ХОВА

На Харківщині вирішують проблему розмінування територій.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА,очільник військової адміністрації області поінформував, що регіон залишається одним із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами регіоном в Україні. 90% робіт з розмінування виконують підрозділи ДСНС, військові сапери, Державна служба транспорту та Національна поліція та міжнародні організації. Зараз їх в області понад 10.

Такого досвіду розмінування, як на території України, за останні десятиріччя в жодній країні світу немає. Навіть провідні компанії, що володіють навичками, оновлюють своє оснащення та створюють експериментальні дрони. Зараз керівництво області прагне залучити міжнародних фахівців до розмінування сільськогосподарських земель. Вони вже працюють на деяких полях.

Під час нещодавнього візиту до області першого віцепрем'єр-міністра України – міністра економіки Юлії Свириденко, яка в уряді відповідає за напрямок розмінування, напрацювані кроки розв'язання проблеми розмінування:

Збільшувати кількість підготовлених працівників ДСНС. Для цього в нас є відповідні центри. Треба випускати як мінімум 2 тисячі саперів на рік. Мета - досягти цифри в 10 тисяч – вона дозволить рухатися досить швидко. Для вирішення проблеми спеціалізованих машин для розмінування Розглядається можливість виробництва вітчизняного аналога, який буде в рази дешевшим, скажімо, це 4-5 мільйонів гривень. Є надія, щол саме на Харківщині випускатимуться такі спеціалізовані машини. Наразі в області їх працює лише чотири. І, на жаль, при наїзді, наприклад, на протитанкову міну, машина виходить із ладу майже повністю. Така техніка коштує близько мільйона євро, її відновлення дороге і довготривале.