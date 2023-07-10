10.07.2023 09:35 Віталій Хінєвіч

Під Харковом сталася пожежа у житловому будинку

9 липня о 11:31 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у селищі міського типу Безлюдівка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця виклику було направлено 2 відділення рятувальників 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент їх прибуття горіли домашні речі та побутова техніка в приватному будиноку, на площі 5 м.кв.

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору. Рятувальники подали в осередок пожежі 2 пожежних ствола.

О 12:00 вогонь вдалося локалізувати, а вже о 13:15 повністю ліквідувати.

За попередніми даними причина виникнення пожежі пов'язана з коротким замиканням електромережі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області ворожими обстрілами пошкоджено будинки.