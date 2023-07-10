10.07.2023 09:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині поліцейські виявили правопорушників

1387 повідомлень від мешканців Харківської області отримали та опрацювали поліцейські минулої доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 1600 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 4 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 1 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.

На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області ворожими обстрілами пошкоджено будинки.