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09.07.2023  08:48   Дмитро Колонєй

Від ударів окупантів постраждали понад 15 населених пунктів Харківщини

Про обстріли мирних селищ Харківщини розповіли у ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби по області окупанти завдали авіаударів по околицях прикордонних селищ Милове, Кислівка Куп’янського району та Ветеринарне Харківського району.
 
Обстріляли з мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів:
  • Гранів Харківського району,
  • Хатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне Чугуївського району,
  • Фихолівка, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Кам'янка Куп’янського району.
 
О 16:17 у с. Загризино внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка Куп’янського лісового господарства Сеньківського лісництва. Пожежу ліквідовано о 19-00. Жертв та постраждалих немає.  
 
Піротехніки ДСНС протягом доби  обстежили 5,8 га території Харківщини,  де виявили та знешкодили 70 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 31 піротехнічний розрахунок - 158 осіб та 62 одтниці техніки.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 липня 2023 року.
 
Источник:   Телеграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, обстановка, харків
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