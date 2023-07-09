09.07.2023 08:48 Дмитро Колонєй
Від ударів окупантів постраждали понад 15 населених пунктів Харківщини
Про обстріли мирних селищ Харківщини розповіли у ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби по області окупанти завдали авіаударів по околицях прикордонних селищ Милове, Кислівка Куп’янського району та Ветеринарне Харківського району.
Обстріляли з мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів:
-
Гранів Харківського району,
-
Хатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне Чугуївського району,
-
Фихолівка, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Кам'янка Куп’янського району.
О 16:17 у с. Загризино внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка Куп’янського лісового господарства Сеньківського лісництва. Пожежу ліквідовано о 19-00. Жертв та постраждалих немає.
Піротехніки ДСНС протягом доби обстежили 5,8 га території Харківщини, де виявили та знешкодили 70 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 31 піротехнічний розрахунок - 158 осіб та 62 одтниці техніки.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0