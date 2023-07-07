07.07.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Жителі Харківської області загинули на Говерлі через удар блискавки

Інформація про подію надійшла рятувальникам 6 липня від медиків.

Фото: ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.

До місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт. Ворохта.

Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані було супроводжено до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передано медикам.

Також наголошується, що станом на 20:03 гірською пошуково-рятувальною групою,тіла двох загиблих ,дівчинки 2014 року народження та чоловіка 1986 року народження, жителів Харківської області,транспортовано до поста Заросляк та передано працівникам поліції.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 6 липня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 103 вибухових предмети.