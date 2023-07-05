05.07.2023 16:20 Віталій Хінєвіч
Проводив інвентаризацію сільгосппідприємств при окупантах: у Харкові судитимуть колаборанта
За даними слідства, під час окупації Куп’янська російськими загарбниками 36-річний чоловік добровільно став співпрацювати з ворогом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
У липні минулого року він обійняв посаду «начальника сектору моніторингу та контролю» так званої «військово-цивільної адміністрації Куп’янського району».
Обвинувачений проводив інвентаризацію сільськогосподарських підприємств для передачі інформації представникам рф, брав участь у нарадах при окупаційній адміністрації та виконував незаконні вказівки російських загарбників.
Колаборанта судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Досудове розслідування проводили слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0