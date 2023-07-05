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05.07.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Проводив інвентаризацію сільгосппідприємств при окупантах: у Харкові судитимуть колаборанта

За даними слідства, під час окупації Куп’янська російськими загарбниками 36-річний чоловік добровільно став співпрацювати з ворогом.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У липні минулого року він обійняв посаду «начальника сектору моніторингу та контролю» так званої «військово-цивільної адміністрації Куп’янського району». 
 
Обвинувачений проводив інвентаризацію сільськогосподарських підприємств для передачі інформації представникам рф, брав участь у нарадах при окупаційній адміністрації та виконував незаконні вказівки російських загарбників. 
 
Колаборанта судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова. 
 
Досудове розслідування проводили слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харкові погрожував гранатою біля магазину.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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