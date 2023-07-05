05.07.2023 11:49 Рита Парфенова

Співробітницю «пенсійного фонду» російських окупантів викрито у Куп’янську

Мешканка міста Куп'янська під час окупації добровільно пішла на співпрацю з ворогом

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації Куп’янська 38-річна місцева мешканка з липня минулого року обійняла посаду так званого «заместителя начальника отдела назначения и перерасчетов пенсий отделения пенсионного фонда Купянского района».



В обов'язки колаборантки входило:

обробка заяв та складанням списків осіб на виплату матеріальної грошової допомоги у вигляді 10000 російських рублів;

видачи довідок-замінників втрачених пенсійних посвідчень;

у складі так званої «Комиссии по реализации пенсионных прав граждан», жінка приймала рішення про надання соціальних виплат громадянам у російських рублях.

Свої обов’язки колаборантка виконувала до вересня минулого року. Після деокупації її викрили українські правоохоронці.



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).





