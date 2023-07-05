Співробітницю «пенсійного фонду» російських окупантів викрито у Куп’янську

Мешканка міста Куп'янська під час окупації добровільно пішла на співпрацю з ворогом
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації Куп’янська 38-річна місцева мешканка з липня минулого року обійняла посаду так званого «заместителя начальника отдела назначения и перерасчетов пенсий отделения пенсионного фонда Купянского района».
В обов'язки колаборантки входило:
Свої обов’язки колаборантка виконувала до вересня минулого року. Після деокупації її викрили українські правоохоронці.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
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