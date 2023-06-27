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27.06.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця запустила додатковий потяг, який допоможе харків'янам дістатися Львова

Реагуючи на попит пасажирів, Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом: Київ – Львів, передає РЕДПОСТ .

 
Поїзд буде сформований з нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе.
 
Він зручно відправлятиметься зі столиці у найбільш "пікові" дати: 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня зранку, о 07:05, і прибуватиме до Львова вже о 14:49. Зворотно, зі Львова, поїзд виїжджатиме 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.
 
«Крім того, для пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова цей поїзд - зручна пересадочна опція, щоб дістатись Львова швидко та зручно: в напрямку Львова пересісти на поїзд №191/192 можна з поїздів №79 Дніпро - Київ, №38 Запоріжжя - Київ та №63 Харків - Київ (час очікування пересадки не перевищить півтори години у всіх випадках).
 
Так само - в зворотному напрямку: здійснити пересадку з поїзда №192/191 можна на поїзди №64 Київ - Харків та №80 Київ - Дніпро (час на пересадку в обох випадках не перевищить 47 хвилин). 
 
Квитки на всі рейси вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники наводять лад на дорогах.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харків, поїзд
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