Військові рф знову обстріляли село Липці на Харківщині: фото наслідків

Внаслідок чергового обстрілу Харківської області є поранений.
За даними слідства, 18 червня приблизно о 15:00 окупанти обстріляли село Липці. За попередніми даними, з міномета.
Отримав поранення 35-річний місцевий житель. Пошкоджено житлові будинки та автівки.
Сьогодні протягом дня російські військові обстрілювали Куп’янськ. Зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів містян.
Слідчо-прокурорські групи задокументували наслідки збройної агресії рф.
За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти обстріляли 22 населених пункти Харківщини.
Комментариев: 0
Сьогодні зірки обіцяють успіх у самостійній діяльності, а також у тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щороку третьої неділі червня в Україні за багаторічною традицією відзначають День медичного працівника.
влажность:
давление:
ветер: