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18.06.2023  20:36   Рита Парфенова

Військові рф знову обстріляли село Липці на Харківщині: фото наслідків

Внаслідок чергового обстрілу Харківської області є поранений.

Новини Харкова: наслідки обстрілу села Липці
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 18 червня приблизно о 15:00 окупанти обстріляли село Липці. За попередніми даними, з міномета.

Отримав поранення 35-річний місцевий житель. Пошкоджено житлові будинки та автівки.

Сьогодні протягом дня російські військові обстрілювали Куп’янськ. Зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів містян.

Слідчо-прокурорські групи задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти обстріляли 22 населених пункти Харківщини.

 

Новини Харкова: наслідки обстрілу села Липці

Новини Харкова: наслідки обстрілу села Липці

Новини Харкова: наслідки обстрілу села Липці

Новини Харкова: наслідки обстрілу села Липці

Новини Харкова: наслідки обстрілу села Липці

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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