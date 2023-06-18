18.06.2023 20:36 Рита Парфенова

Військові рф знову обстріляли село Липці на Харківщині: фото наслідків

Внаслідок чергового обстрілу Харківської області є поранений.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 18 червня приблизно о 15:00 окупанти обстріляли село Липці. За попередніми даними, з міномета.



Отримав поранення 35-річний місцевий житель. Пошкоджено житлові будинки та автівки.



Сьогодні протягом дня російські військові обстрілювали Куп’янськ. Зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів містян.



Слідчо-прокурорські групи задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти обстріляли 22 населених пункти Харківщини.