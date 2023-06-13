13.06.2023 08:50 Віталій Хінєвіч
Обстріли Харківської області: є руйнування та постраждалі
Минулої ночі ворог завдав удару по місту Харків дронами Shahed. Пошкоджено фасад будівлі у Київському районі.
ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, без постраждалих.
Протягом минулої доби ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
Внаслідок удару по смт. Шевченкове Куп'янського району з РСЗВ "Торнадо" пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, газопровід та будівлю магазину. З пораненнями госпіталізовані 33-річний чоловік та жінка 44 років.
У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено будівлю елеватора.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що за даними слідства, мешканець села Плоске Куп’янського району під час окупації населеного пункту активно співпрацював
з представниками зс рф.
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