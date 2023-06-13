13.06.2023 08:50 Віталій Хінєвіч

Обстріли Харківської області: є руйнування та постраждалі

Минулої ночі ворог завдав удару по місту Харків дронами Shahed. Пошкоджено фасад будівлі у Київському районі.



ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Внаслідок удару по смт. Шевченкове Куп'янського району з РСЗВ "Торнадо" пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, газопровід та будівлю магазину. З пораненнями госпіталізовані 33-річний чоловік та жінка 44 років.

У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено будівлю елеватора.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за даними слідства, мешканець села Плоске Куп’янського району під час окупації населеного пункту активно співпрацював з представниками зс рф.