    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Обстріли Харківської області: є руйнування та постраждалі
13.06.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Обстріли Харківської області: є руйнування та постраждалі

Минулої ночі ворог завдав удару по місту Харків дронами Shahed. Пошкоджено фасад будівлі у Київському районі.


ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, без постраждалих.
 
Протягом минулої доби ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
 
Внаслідок удару по смт. Шевченкове Куп'янського району з РСЗВ "Торнадо" пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, газопровід та будівлю магазину. З пораненнями госпіталізовані 33-річний чоловік та жінка 44 років.
 
У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено будівлю елеватора.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за даними слідства, мешканець села Плоске Куп’янського району під час окупації населеного пункту активно співпрацював з представниками зс рф.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Надзвичайні події Нічний удар ворожих БПЛА по Харкову: сталася масштабна пожежа (фото) 13.06 Надзвичайні події У прокуратурі показали наслідки атаки «Shahed» по Харкову 13.06 Надзвичайні події Ворог обстрілював населені пункти Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 