26.05.2023 18:50 Віталій Хінєвіч
Окупанти протягом доби вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Землянок Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.
Задіяв іранські ударні дрони типу “Shahed” по містах Мерефа та Ізюм Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що прокурори та слідчі поліції зафіксували
численні руйнування у місті Ізюм після масованой атаки дронами.
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