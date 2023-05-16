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16.05.2023  20:07   Дмитро Колонєй

Дружина окупанта розповідає про наступ ЗСУ по всьому кордону (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, дружина солдата окупаційної армії ділиться хвилюваннями щодо наступальних дій зі сторони ЗСУ:
 
  • «ты хоть этот, прячься, не высовывайся, геройствовать не надо ни в коем случае»;
  • «солдаты в окопах под себя серут, но голову не высовывают…»

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти атакують північ України, активізують ДРГ та випробовують на міцність кордони нашої країни.  

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии, нвступ зсу
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