Дружина окупанта розповідає про наступ ЗСУ по всьому кордону (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти атакують північ України, активізують ДРГ та випробовують на міцність кордони нашої країни.
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Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
З 2018 року 16 травня відзначається Міжнародний день світла.
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