09.05.2023 22:01 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Святкувати День перемоги 8 травня - ще один крок на шляху до вступу в ЄС

Святкувати перемогу над нацизмом восьмого числа разом з усім цивілізованим світом - це ще один крок до вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова Ігор Терехов на пресконференції 9 травня поділився своєю думкою щодо дати святкування перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

«Я та мої колеги покладали квіти на Меморіалі Слави вчора, 8 травня. Ми і вшанували пам'ять загиблих воїнів, і привітали ветеранів. Святкувати перемогу над нацизмом восьмого числа разом з усім цивілізованим світом - це ще один крок до вступу України до Європейського Союзу. І взагалі нинішня війна змусила багато чого переосмислити.



Сам Меморіал окупанти частково пошкодили «градами». Певні елементи ми, звісно, відновимо, але деякі - ні: нехай ці шрами залишаться нагадуванням про нинішню війну. Я вважаю, що перемогу у Другій світовій війні у нас вкрали, право на неї узурпували. Я говорив це і в Сполучених Штатах, скажу і тут: це була спільна перемога всіх союзників антигітлерівської коаліції», - наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, Харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої поїздки до Сполучених Штатів Америки обговорив можливості відновлення енергетичної інфраструктури міста, яка постраждала від обстрілів. Мер зустрівся з представниками компанії «General Electric» та іншими інвесторами, які зацікавлені вкладати кошти у відновлення енергетичного сектору.



