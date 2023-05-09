Ігор Терехов: Святкувати День перемоги 8 травня - ще один крок на шляху до вступу в ЄС

Святкувати перемогу над нацизмом восьмого числа разом з усім цивілізованим світом - це ще один крок до вступу України до Європейського Союзу.
«Я та мої колеги покладали квіти на Меморіалі Слави вчора, 8 травня. Ми і вшанували пам'ять загиблих воїнів, і привітали ветеранів. Святкувати перемогу над нацизмом восьмого числа разом з усім цивілізованим світом - це ще один крок до вступу України до Європейського Союзу. І взагалі нинішня війна змусила багато чого переосмислити.
Сам Меморіал окупанти частково пошкодили «градами». Певні елементи ми, звісно, відновимо, але деякі - ні: нехай ці шрами залишаться нагадуванням про нинішню війну. Я вважаю, що перемогу у Другій світовій війні у нас вкрали, право на неї узурпували. Я говорив це і в Сполучених Штатах, скажу і тут: це була спільна перемога всіх союзників антигітлерівської коаліції», - наголосив Ігор Терехов.
Нагадаємо, Харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої поїздки до Сполучених Штатів Америки обговорив можливості відновлення енергетичної інфраструктури міста, яка постраждала від обстрілів. Мер зустрівся з представниками компанії «General Electric» та іншими інвесторами, які зацікавлені вкладати кошти у відновлення енергетичного сектору.
Комментариев: 0
Той самий день, який краще витратити на кохання, а не на війну. Рішення сьогодні прийматимуться серцем, а серцю потрібні не пояснення, а реальні почуття.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
влажность:
давление:
ветер: