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04.05.2023  10:00   Віталій Хінєвіч

"Нова пошта" відновила відправку продуктів у країни ЄС

Компанія відновила приймання деяких продуктів у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС у зв'язку з тим, що уряд Польщі зняв обмеження на імпорт та транзит деяких видів харчових продуктів.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.
 
Оновлений перелік харчів, які можна відправляти за кордон: шоколад та шоколадні цукерки з начинками, вафлі, печиво, пряники, жувальні гумки, хрусткі хлібці, сухарі та грінки, готові соуси, кетчупи, гірчицю, консерви з риби або рибної ікри — за умови, якщо такі продукти придатні до тривалого зберігання, транспортуються виключно у заводському неушкодженому пакуванні та не вимагають спеціально температурного режиму зберігання. Загальна вага продуктів, яка дозволена митними службами до відправки за кордон - до 10 кг.
 
Заборонено відправляти: м'ясо, продукти тваринного походження; продукти нетривалого зберігання або такі, що потребують особливого температурного режиму; молочні та кисломолочні продукти (в т.ч. консерви зі згущеним молоком); фрукти, овочі, їстівні плоди в будь-якому вигляді (свіжі, в'ялені, засушені, консервовані тощо; горіхи, насіння; каву, чай; рослинні олії; злаки та крупи й борошно, висівки з них; цукор, сиропи, джеми, варення, фруктові желе, мармелад, пастилу; пюре та пасти з фруктів або горіхів, мед натуральний та штучний, фруктові соки, оцет, спеції, яйця.
 
З повним переліком товарів та вантажів, які дозволено або заборонено відправляти у складі міжнародних посилок, можна ознайомитись за посиланням.
 

Источник:   Нова пошта
 Тэги:  нова пошта
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