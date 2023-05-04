    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог обстріляв село Липці
04.05.2023  09:20   Віталій Хінєвіч

Ворог обстріляв село Липці

Про обстріл села на Харківщині повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області, передає РЕДПОСТ .

Рятувальники
 
Протягом доби з 3 по 4 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
 
Двічі рятувальники Харківського району виїжджали на з’ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів.  3 травня під обстріли потрапило село Липці. Перевірками зафіксовані пошкодження приватного будинку та господарчої споруди.
 
Рятувальниками було здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:
 
  • 9 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
  • 9 – для надання допомоги населенню;
  • 4 – інший виїзд.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські у Харківській області виявили правопорушників.


Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.05 Надзвичайні події У Харківській області ворожими обстрілами пошкоджено будинки та господарчі споруди 04.05 Надзвичайні події Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області 03.05 Армія Трупи загиблих засуджених, які потрапили до ПВК Вагнер, повертаються частинам додому (відео)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 