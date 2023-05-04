04.05.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

Ворог обстріляв село Липці

Про обстріл села на Харківщині повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області, передає РЕДПОСТ .

Протягом доби з 3 по 4 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Двічі рятувальники Харківського району виїжджали на з’ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів. 3 травня під обстріли потрапило село Липці. Перевірками зафіксовані пошкодження приватного будинку та господарчої споруди.

Рятувальниками було здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню;

4 – інший виїзд.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські у Харківській області виявили правопорушників.



