28.04.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

Рятувальники Ізюмського району отримали почесні нагороди

28 квітня начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області Олександр Волобуєв побував у підрозділах Ізюмського районного управління Харківського главку ДСНС з робочим візитом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Олександр Волобуєв поспілкувався з рятувальниками, оглянув умови несення служби та вручив заслужені нагороди.

«Бійці ДСНС Ізюмщини тривалий час перебували під ворожою окупацією, але з честю виконували свої службові обов’язки щодо захисту цивільного населення від наслідків надзвичайних ситуацій»,- повідомив начальник ГУ ДСНС України у Харківській області.

30 рятувальників були нагороджені відомчими відзнаками, грамотами та подяками від ДСНС України, Головного управління ДСНС у Харківській області та Харківської обласної державної адміністрації.

Один співробітник, який проявив героїзм при ліквідації пожеж, спричинених ворожими обстрілами, отримав нагрудний знак «За відвагу в надзвичайній ситуації» та трьох було нагороджено - медаллю «За оборону міста-героя Харків». Також нагрудним знаком МВС України «За безпеку народу» було нагороджено старшину служби цивільного захисту, водія 28-ДПРЧ Костянтина Малярова посмертно.

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