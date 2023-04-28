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28.04.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

Рятувальники Ізюмського району отримали почесні нагороди

28 квітня начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області Олександр Волобуєв побував у підрозділах Ізюмського районного управління Харківського главку ДСНС з робочим візитом.

рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
Олександр Волобуєв поспілкувався з рятувальниками, оглянув умови несення служби та вручив заслужені нагороди.
 
«Бійці ДСНС Ізюмщини тривалий час перебували під ворожою окупацією, але з честю виконували свої службові обов’язки щодо захисту цивільного населення від наслідків надзвичайних ситуацій»,- повідомив начальник ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
30 рятувальників були нагороджені відомчими відзнаками, грамотами та подяками від ДСНС України, Головного управління ДСНС у Харківській області та Харківської обласної державної адміністрації.
 
Один співробітник, який проявив героїзм при ліквідації пожеж, спричинених ворожими обстрілами, отримав нагрудний знак «За відвагу в надзвичайній ситуації» та трьох було нагороджено - медаллю «За оборону міста-героя Харків». Також нагрудним знаком МВС України «За безпеку народу» було нагороджено старшину служби цивільного захисту, водія 28-ДПРЧ Костянтина Малярова посмертно.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери показали, як розміновують Харківську область (фото).


Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  харків, рятувальники
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