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26.04.2023  16:21   Дмитро Колонєй

З російського полону повернулися 44 українця

Успішно завершився ще один обмін військовополоненими.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, додмому повернулися 44 українських військових, з яких
42 військослужбовець і двоє цивільних. З полону повертаються також двоє чоловіків, чиї дружини були звільнені Координаційним штабом під час попередніх обмінів.
 
  • До ЗСУ належать 19 звільнених,
  • до ДПСУ – 11,
  • ВМС – 7,
  • НГУ – 2,
  • ТрО – 3.
Серед наших вояків шестеро офіцерів та 37 солдатів та сержантів.
 
Звільнені військовослужбовці воювали, зокрема, в Маріуполі, на донецькому, херсонському, харківському, луганському та сумському напрямках. Серед них чимало поранених та з наслідками важких тортур. Звільнено з полону також військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу. Одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий «суд» із ув’язненням на тривалий термін. 
 
Загалом на 26 квітня з полону звільнено вже 2280 українців. У Координаційному штабі у взаємодії з Офісом Президента триває робота з підготовки наступних обмінів. 
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  полон, обмін, харків, агрессия россии, україна
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