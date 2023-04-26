26.04.2023 16:21 Дмитро Колонєй
З російського полону повернулися 44 українця
Успішно завершився ще один обмін військовополоненими.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, додмому повернулися 44 українських військових, з яких
42 військослужбовець і двоє цивільних. З полону повертаються також двоє чоловіків, чиї дружини були звільнені Координаційним штабом під час попередніх обмінів.
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До ЗСУ належать 19 звільнених,
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до ДПСУ – 11,
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ВМС – 7,
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НГУ – 2,
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ТрО – 3.
Серед наших вояків шестеро офіцерів та 37 солдатів та сержантів.
Звільнені військовослужбовці воювали, зокрема, в Маріуполі, на донецькому, херсонському, харківському, луганському та сумському напрямках. Серед них чимало поранених та з наслідками важких тортур. Звільнено з полону також військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу. Одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий «суд» із ув’язненням на тривалий термін.
Загалом на 26 квітня з полону звільнено вже 2280 українців. У Координаційному штабі у взаємодії з Офісом Президента триває робота з підготовки наступних обмінів.
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