26.04.2023 16:21 Дмитро Колонєй

З російського полону повернулися 44 українця

Успішно завершився ще один обмін військовополоненими.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, додмому повернулися 44 українських військових, з яких

42 військослужбовець і двоє цивільних. З полону повертаються також двоє чоловіків, чиї дружини були звільнені Координаційним штабом під час попередніх обмінів.

До ЗСУ належать 19 звільнених,

до ДПСУ – 11,

ВМС – 7,

НГУ – 2,

ТрО – 3.

Серед наших вояків шестеро офіцерів та 37 солдатів та сержантів.

Звільнені військовослужбовці воювали, зокрема, в Маріуполі, на донецькому, херсонському, харківському, луганському та сумському напрямках. Серед них чимало поранених та з наслідками важких тортур. Звільнено з полону також військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу. Одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий «суд» із ув’язненням на тривалий термін.

Загалом на 26 квітня з полону звільнено вже 2280 українців. У Координаційному штабі у взаємодії з Офісом Президента триває робота з підготовки наступних обмінів.



