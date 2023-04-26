26.04.2023 13:31 Рита Парфенова

Подешевлення сезонних овочів: коли чекати і на скільки

Експерти розповіли, як коливатимуться ціни на томати, цибулю, огірки навесні 2023 року









Після надходження сезонної продукції, значного падіння ціни на помідори, цибулю та огірки в Україні не буде. Такий прогноз зробив аналітик аналітичного центру Об’єднана Україна Олексій Кущ, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на OBOZREVATEL.



"Основні сезонні овочі прибудуть в кінці травня – на початку червня. З урахуванням того, що частина Херсонської та Запорізької областей окупована, а там, де відбулася деокупація, теж значна частина територій не може використовуватися через замінування, – великого зниження цін на помідори, цибулю, огірки не буде", – сказав експерт.



Подібний прогноз також озвучив аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев. Він очікує літнього зниження цін на помідори та огірки, коли ринок отримає свіжу українську продукцію.

Раніше РЕДПОСТ писав, що яйця, фрукти та овочі зросли у ціні на чверть.



