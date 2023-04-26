26.04.2023 08:00 Рита Парфенова

Російські військові обстрілюють населені пункти Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 25 по 26 квітня під обстрілом військових рф перебували щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонній з Україною Бєлгородськой області. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище та Амбарне.



На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка.



Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних удари з ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч з яким немає жодного військового об’єкта, та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру.



