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21.04.2023  19:22   Дмитро Колонєй

У Харкові провели футбольний турнір

Змагання у Харкові були присвячені Дню вдячності волонтерам.

Провели футбольний турнір у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, до Дня вдячності волонтерам Спілка волонтерів Харкова за підтримки Координаційної ради волонтерів міста провели футбольний турнір на стадіоні «Нова Баварія».
 
У змаганнях взяли участь громадські та благодійні організації:
 
  • «Rotary Club Kharkiv «New Level»;
  • «Я врятований»;
  • «Ми - браття, ми - українці»;
  • «Спілка волонтерів Харкова»;
  • «Вільний Харків»;
  • «Єдине джерело».
Переможцем змагань стала команда благодійного фонду «Спілка волонтерів Харкова».
Друге і третє місце посіли команди громадських організацій «Єдине джерело» та «Спорт-В.О.С.Т.О.К».
 
Провели футбольний турнір у Харкові
 
Директор Департаменту Олександр Власенко вручив учасникам подяки, а переможцям і призерам - кубки. На завершення змагань відбувся святковий концерт. Через місяць планується провести ще один футбольний турнір.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, про успішні виступи на українських та міжнародних турниірах харківських спортсменів.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, футбол, харків
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