21.04.2023 19:22 Дмитро Колонєй
У Харкові провели футбольний турнір
Змагання у Харкові були присвячені Дню вдячності волонтерам.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, до Дня вдячності волонтерам Спілка волонтерів Харкова за підтримки Координаційної ради волонтерів міста провели футбольний турнір на стадіоні «Нова Баварія».
У змаганнях взяли участь громадські та благодійні організації:
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«Rotary Club Kharkiv «New Level»;
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«Я врятований»;
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«Ми - браття, ми - українці»;
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«Спілка волонтерів Харкова»;
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«Вільний Харків»;
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«Єдине джерело».
Переможцем змагань стала команда благодійного фонду «Спілка волонтерів Харкова».
Друге і третє місце посіли команди громадських організацій «Єдине джерело» та «Спорт-В.О.С.Т.О.К».
Директор Департаменту Олександр Власенко вручив учасникам подяки, а переможцям і призерам - кубки. На завершення змагань відбувся святковий концерт. Через місяць планується провести ще один футбольний турнір.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, про успішні виступи
на українських та міжнародних турниірах харківських спортсменів.
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