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21.04.2023  16:00   Дмитро Колонєй

На Харквщині зловмисники розстріляли чоловіка та обікрали людей

Двоє злодюг предстануть перед судом на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 8 січня 2023 року один з обвинувачених перебуваючи у гостях в Куп’янську, помітив у господаря будинку шафу зі зброєю та  викрав автомат Калашникова та 30 набоїв, коли господар власник заснув у іншій кімнаті.
 
Ще один злочин обвинувачений вчинив вже спільно зі своїм братом.  27 січня 2023 року нетверезі чоловіки з автоматом Калашникова поїхали до мисливського господарства, розташованого поблизу с. Моначинівка, постукали у двері житлового вагону, який знаходився на території господарства, а, потім розстріляли господаря, коли він відчинив двері, випустивши в нього не менше шести куль. Чоловік загинув. Зловмисники проникли в середину вагону та забрали звідти інструменти, які належали господарю.
 
Обвинуваченим інкримінують вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, розбій, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у інше приміщення, в умовах воєнного станзагинуву (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України), а одному з них — ще й викрадення, а також незаконне носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України). 
 
Справу розглядатимуть у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про суд над чоловіком, який задушив брата на очах матері.

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  смерть, вбивство, харків, пограбування, крадіжка
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