    
Главная Новини Харкова Медицина Про рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області розповіли фахівці
17.04.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

Про рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області розповіли фахівці

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 7,0% за рахунок дорослих.

захворюванність
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 15 тижні (10.04.2023 – 16.04.2023) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 3469 осіб, з них 953 (27,5%) дитини віком до 17 років.
 
У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 7,0% за рахунок дорослих.
 
Показник захворюваності становить 132,50 на 100 тис. населення, що не перевищує показника епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.
 
Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 14,6% – 251 особа (проти 294 особи), що становить 7,2% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 43 дитини (17,1%).
 
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 205,23 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (32,86 на 100 тис. населення). Летальні випадки грипу не зареєстровано.
 
Станом на 17.04.2023 проти грипу щеплено 2876 осіб, з них 2283 – з груп ризику (у т.ч. 2003 медичних працівника та 48 дітей).
 
З початку епідемічного сезону серед обстежених 15845 осіб у 3273 (20,7%) виявлено позитивні результати, з них у 2924 осіб (89,2%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 90 (2,7%) – РС-вірус, у 3-х – риновірус, у 5 – вірус парагрипу,  у 1 – аденовірус, у 248 (7,5%) – вірус грипу А та у 2 осіб – вірус грипу В.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що нова мешканка Харківщини народилася у кареті швидкої допомоги.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків, медицина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.04 Армія Окупанти на Харківщині побоюються отруєння та починають розуміти, що їх сюди ніхто не кликав (відео) 17.04 Суспільство Як працюють магазини та ранки у Харкові 17.04 ЖКГ У Харкові ремонтують постраждалі будинки на Холодній горі
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 