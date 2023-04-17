17.04.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Про рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області розповіли фахівці

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 7,0% за рахунок дорослих.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 15 тижні (10.04.2023 – 16.04.2023) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 3469 осіб, з них 953 (27,5%) дитини віком до 17 років.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 7,0% за рахунок дорослих.

Показник захворюваності становить 132,50 на 100 тис. населення, що не перевищує показника епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 14,6% – 251 особа (проти 294 особи), що становить 7,2% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 43 дитини (17,1%).

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 205,23 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (32,86 на 100 тис. населення). Летальні випадки грипу не зареєстровано.

Станом на 17.04.2023 проти грипу щеплено 2876 осіб, з них 2283 – з груп ризику (у т.ч. 2003 медичних працівника та 48 дітей).

З початку епідемічного сезону серед обстежених 15845 осіб у 3273 (20,7%) виявлено позитивні результати, з них у 2924 осіб (89,2%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 90 (2,7%) – РС-вірус, у 3-х – риновірус, у 5 – вірус парагрипу, у 1 – аденовірус, у 248 (7,5%) – вірус грипу А та у 2 осіб – вірус грипу В.

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