04.04.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

Безпілотник та сапери допомогли комунальникам відновити електричні мережі на Харківщині

У Чугуївському районі енергетики відремонтували пошкоджені внаслідок бойових дій високовольтну лінію та підстанцію 35 кВ. Енергетичне обладнання залишалося знеструмленим з березня минулого року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

“У проведенні ремонтних робіт нам допомогли військові та сапери. Завдяки безпілотнику ЗСУ вдалося у короткий строк обстежити електричну мережу та виявити пошкоджені ділянки.

Після чого сапери машиною для розмінування на дистанційному керуванні знешкодили вибухонебезпечні предмети під лінією електропередачі”, - розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж АТ "Харківобленерго" Олександр Ганус.

В цілому енергетики привели до ладу 4 км мережі — замінили розбиті опори та провід. Відновлені повітряна лінія та підстанція дозволять найближчим часом заживити села Чкалівської селищної громади Гракове та Степове.



