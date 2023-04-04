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04.04.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Безпілотник та сапери допомогли комунальникам відновити електричні мережі на Харківщині

У Чугуївському районі енергетики відремонтували пошкоджені внаслідок бойових дій високовольтну лінію та підстанцію 35 кВ. Енергетичне обладнання залишалося знеструмленим з березня минулого року.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
“У проведенні ремонтних робіт нам допомогли військові та сапери. Завдяки безпілотнику ЗСУ вдалося у короткий строк обстежити електричну мережу та виявити пошкоджені ділянки.
 
Після чого сапери машиною для розмінування на дистанційному керуванні знешкодили вибухонебезпечні предмети під лінією електропередачі”, - розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж АТ "Харківобленерго" Олександр Ганус.   
 
В цілому енергетики привели до ладу 4 км мережі — замінили розбиті опори та провід. Відновлені повітряна лінія та підстанція дозволять найближчим часом заживити села Чкалівської селищної громади Гракове та Степове.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти пошкодили газопроводи в Харківській області.
 

Источник:   АТ «Харківобленерго»
 Тэги:  жкг, харків
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