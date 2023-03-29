29.03.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

Для клієнтів Харківгазу відновив роботу мобільний банкінг Ощадбанку

Після технічних налаштувань, мобільний банкінг Ощадбанку відновив роботу для клієнтів АТ «Харківгаз», передає РЕДПОСТ .

Оплатити послуги онлайн за розподіл газу родини Харківської області можуть через оновлений додаток Ощад або застосунок Ощад24/7. Для цього:

у мобільному додатку Ощадбанку обрати розділ «Комунальні послуги»;

обрати вкладку АТ «Харківгаз» (за розподіл газу)

ввести номер особового рахунку (10-ти значний код, що розпочинається з цифр 132…)

ввести ПІБ та адресу

оплатити послуги.

Крім того, оплатити за розподіл газу можна у відділеннях банківських установ, Укрпошти, через платіжні онлайн-платформи Portmone, EasyPay.ua., ін, за допомобою мобільного застосунку Приват24.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули складну аварію.



