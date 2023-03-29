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29.03.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

Для клієнтів Харківгазу відновив роботу мобільний банкінг Ощадбанку

Після технічних налаштувань, мобільний банкінг Ощадбанку відновив роботу для клієнтів АТ «Харківгаз», передає РЕДПОСТ .

газ
 
Оплатити послуги онлайн за розподіл газу родини Харківської області можуть через оновлений додаток Ощад або застосунок Ощад24/7. Для цього:
 
  • у мобільному додатку Ощадбанку обрати розділ «Комунальні послуги»;
  • обрати вкладку АТ «Харківгаз» (за розподіл газу)
  • ввести номер особового рахунку (10-ти значний код, що розпочинається з цифр 132…)
  • ввести ПІБ та адресу
  • оплатити послуги.
Крім того, оплатити за розподіл газу можна у відділеннях банківських установ, Укрпошти, через платіжні онлайн-платформи Portmone, EasyPay.ua., ін, за допомобою мобільного застосунку Приват24.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули складну аварію.
 

Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харків
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