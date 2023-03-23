23.03.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

Комунальники розповіли харків'янам, де можна набрати води на випадок блекауту

На комунальному підприємстві «Харківводоканал» поінформували харків'ян про альтернативне забезпечення водою під час відключення електроенергії та припинення роботи насосних станцій, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 23 березня, заступник директора комплексу «Харківводопостачання» Олексій Кучеревський, на підприємстві роблять все, щоб забезпечити харків'ян водою навіть за відсутності електроенергії.

«Зокрема, цього року відремонтували понад 250 водорозбірних колонок, де абоненти зможуть продовжувати набирати воду за слабкого тиску, навіть при припиненні роботи насосних станцій. Також при виникненні критичної ситуації з електропостачанням оперативно здійснюється підвезення води автоцистернами підприємства, адреси вказуємо на сайті та в наших соціальних мережах. Щодня, згідно з заявками, забезпечуємо водою всі міські Пункти Незламності», - підкреслив Олексій Кучеревський.

За його словами, за підтримки міської ради було відновлено та упорядковано 55 вуличних колонок, що подають технічну воду для побутових потреб споживачів. З них – 29 ручні, а – 26 працюють від генераторів. Перші з таких колонок облаштували біля Пунктів Незламності, що дозволяє мешканцям в одному місці набрати питну та технічну воду. Адреси вуличних колонок, так само вказані на наших офіційних інформаційних ресурсах.

«По телефону 15-33 диспетчерська підкаже розташування автоцистерн та вуличних колонок. Призначили відповідальних фахівців, які у разі відключення електроенергії оперативно доставлять та підключать генератори, де це передбачено. Роботи з облаштування нових вуличних колонок продовжуються. Ми робимо все, щоб забезпечити харків'ян водою навіть за відсутності електроенергії», - зазначив Олексій Кучеревський.



