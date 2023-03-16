16.03.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

Фермери Харківської області отримають насіння від ООН

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) додатково розподілить насіння сільськогосподарських культур серед 455 найбільш вразливих малих фермерів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Повідомляється, що мова йде про високоякісні протруєні сорти насіння соняшнику та кукурудзи, надані Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

Загалом ФАО розподілить 3 200 посівних одиниць насіння соняшника та 2 700 посівних одиниць насіння кукурудзи, що дозволить засіяти до 10 700 га землі. Заявники, які відповідають критеріям, можуть вибрати, що вони бажають отримати: 10 посівних одиниць насіння соняшника або 20 посівних насіння кукурудзи.

Ця підтримка дозволить фермерам захистити свої джерела доходу та відновити ланцюжки доданої вартості в сільському господарстві, що були зруйновані війною.

Прийом заявок триває до 19 березня через Державний аграрний реєстр

Раніше РЕДПОСТ писав, що планова вакцинація домашніх тварин від сказу починається у Харкові.



