    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Фермери Харківської області отримають насіння від ООН
16.03.2023  13:05   Віталій Хінєвіч

Фермери Харківської області отримають насіння від ООН

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) додатково розподілить насіння сільськогосподарських культур серед 455 найбільш вразливих малих фермерів.

насіння
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Повідомляється, що мова йде про високоякісні протруєні сорти насіння соняшнику та кукурудзи, надані Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).
 
Загалом ФАО розподілить 3 200 посівних одиниць насіння соняшника та 2 700 посівних одиниць насіння кукурудзи, що дозволить засіяти до 10 700 га землі. Заявники, які відповідають критеріям, можуть вибрати, що вони бажають отримати: 10 посівних одиниць насіння соняшника або 20 посівних насіння кукурудзи.
 
Ця підтримка дозволить фермерам захистити свої джерела доходу та відновити ланцюжки доданої вартості в сільському господарстві, що були зруйновані війною.
 
Прийом заявок триває до 19 березня через Державний аграрний реєстр.  
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що планова вакцинація домашніх тварин від сказу починається у Харкові.
 

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  харків, фермери
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.03 Суспільство Які вакансії пропонують роботодавці в Харківській області 16.03 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 березня 16.03 Надзвичайні події У Харківській області горів склад із відходами поліетилену
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 