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14.03.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області передавав окупантам інформацію про патріотів

Обвинувачений супроводжував «народних міліціонерів» та вказував їм місця розташування техніки, аби ті могли забрати її та відремонтувати.

зловмисник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.
 
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець села Мартове Чугуївського району у липні минулого року почав спілкуватись з представником так званої «Народної міліції ДНР», від якого отримав завдання вказати на можливі місця знаходження покинутої військової техніки держави-агресора у лютому-березні 2022 року.
 
Крім того, чоловік «злив» ворогу інформацію про двох місцевих мешканців з проукраїнською позицією, яких у подальшому представники країни-агресора незаконно затримали. 
 
Також він забезпечував військовослужбовців одягом, а на початку вересня, аби подбати про комфорт окупантів, чоловік привіз до їх місця дислокації «буржуйку». 
 
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області. 
 
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ на Харківщині викрила жінку, яка передавала ворогові інформацію про ЗСУ.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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