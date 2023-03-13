13.03.2023 08:00 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 13 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 12 по 13 березня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 13 березня.

Загалом за добу з 12 по 13 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 12 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 107 одиниць вибухонебезпечних предметів.



