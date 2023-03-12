У Харкові відновили електропостачання після ворожого обстрілу

Про це сьогодні, 12 березня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
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Спробуйте ізолюватися від людей, які вас дратують чи хоча б не піддаватися на провокації. Хороший рецепт – з головою піти у роботу.
Нічний дрібний дощ вранці може посилитися. У другій половині дня він зміниться на дощ зі снігом і тільки ввечері закінчиться.
12 березня 2008 року вперше відзначався Всесвітній день проти кіберцензури.
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