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12.03.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновили електропостачання після ворожого обстрілу

Про це сьогодні, 12 березня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

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За його словами, у Харкові восьмий раз перезапустили систему опалення, що безпрецедентно для України. 
 
«Місто заживлене, є постачання води, тепла. Вдячний нашим комунальникам, енергетикам, тепловикам, які працювали цілодобово», - наголосив Ігор Терехов. 
 
Також мер повідомив, що метрополітен, який вранці зупинили з технічних причин, а потім знову запустили, працює зараз зі зменшеною кількістю потягів на лініях.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові діють аваріні знестрюмлювання.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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