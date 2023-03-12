12.03.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові відновили електропостачання після ворожого обстрілу

Про це сьогодні, 12 березня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, у Харкові восьмий раз перезапустили систему опалення, що безпрецедентно для України.

«Місто заживлене, є постачання води, тепла. Вдячний нашим комунальникам, енергетикам, тепловикам, які працювали цілодобово», - наголосив Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що метрополітен, який вранці зупинили з технічних причин, а потім знову запустили, працює зараз зі зменшеною кількістю потягів на лініях.



