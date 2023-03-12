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12.03.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Слідчий у Харківській області видав себе за таксиста, щоб вирватися з окупації

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов розповів історію правоохоронця, передає РЕДПОСТ.

Харківська область
 
«Історія, якою вже можна поділитися, відбулась у червні 2022 року. Олексій Єчин знаходився у своєму рідному смт Великий Бурлук та намагався виїхати до Харкова через єдину тоді дорогу - дамбу в смт Печеніги. Він намагався неодноразово (декілька разів під приводом лікування) виїхати, але його категорично не випускали військові росіяни. 
 
Олексій проявив кмітливість та знайшов спосіб виїхати з окупації - він придбав за 300$ ВАЗ, та поїхав з вагітною жінкою до дамби, де переконав росіян, що треба допомогти перенести валізи. Через те, що авто залишилось там, окупанти були впевнені, що він повернеться до нього. 
 
Але наш слідчий повернувся до українського міста-героя Харкова, вже після приступив до роботи, а після деокупації вже поїхав додому без російських блокпостів»,- розповів Сергій Болвінов.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Сергій Болвінов розповів історію правоохоронниці, яка, незважаючи на тиск окупантів, ховала від них справи і не погодилася на співпрацю з ними.
 

Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  харків, події
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