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11.03.2023  15:23   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть депутатку проросійської партії, яка перейшла на бік окупантів

Під Харковом жінка підтримала здачу Куп’янська ворогу та всіляко допомагала загарбникам.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, депутатка Куп’янської міської ради від нині вже забороненої політичної партії в Україні на початку війни перейшла на бік ворога:
  • у кінці лютого 2022 року жінка взяла участь в позачерговому засіданні Куп’янської міської ради, в якому підтримала рішення про сприяння російським військам в здійсненні окупації м. Куп’янська шляхом надання гарантій бездіяльності місцевої влади в питанні організації оборони міста. 
  • допомогла російським військовим із поселенням у приміщеннях комунальних підприємств, 
  • забезпечила продуктами харчування і спецтехнікою для будівництва фортифікаційних споруд ЗС РФ. 
  • будучи власницею підприємства зі стоматологічної практики у Куп’янську, у серпні минулого року обвинувачена подала заяву до так званої «Налоговой службы Харьковской области». У результаті цього вказане підприємство отримало зобов’язання щодо сплати податку на прибуток у казну держави-агресора та її окупаційних органів. 
 
Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. 
 
Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік допомагав окупантам транслювати російські телеканали.
 

Тэги:  колаборант, зрада, харків, куп’янськ
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