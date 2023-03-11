11.03.2023 15:23 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть депутатку проросійської партії, яка перейшла на бік окупантів
Під Харковом жінка підтримала здачу Куп’янська ворогу та всіляко допомагала загарбникам.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, депутатка Куп’янської міської ради від нині вже забороненої політичної партії в Україні на початку війни перейшла на бік ворога:
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у кінці лютого 2022 року жінка взяла участь в позачерговому засіданні Куп’янської міської ради, в якому підтримала рішення про сприяння російським військам в здійсненні окупації м. Куп’янська шляхом надання гарантій бездіяльності місцевої влади в питанні організації оборони міста.
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допомогла російським військовим із поселенням у приміщеннях комунальних підприємств,
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забезпечила продуктами харчування і спецтехнікою для будівництва фортифікаційних споруд ЗС РФ.
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будучи власницею підприємства зі стоматологічної практики у Куп’янську, у серпні минулого року обвинувачена подала заяву до так званої «Налоговой службы Харьковской области». У результаті цього вказане підприємство отримало зобов’язання щодо сплати податку на прибуток у казну держави-агресора та її окупаційних органів.
Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.
Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.
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