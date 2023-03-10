10.03.2023 13:17 Рита Парфенова

Під Харковом чоловік збудував споруди на самозахопленій землі

Слідчі повідомили про підозру чоловіку, який здійснив незаконне будівництво на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію Харківської області, у незаконному будівництві підозрюється 50-річний мешканець селища Бабаї.



Не маючи дозволу та відповідних документів, чоловік побудував три споруди на самовільно зайнятій земельній ділянці.



Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з травня по червень 2020 рокуна земельнй ділянці, яка перебуває в комунальній власності Височанської ОТГ, чоловік самостійно з власних будівельних матеріалів побудував три споруди. При цьому він не мав ані належно оформленних прав власності чи оренди, ані відповідних документів, які дають право виконувати будівельні роботи,

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.



9 березня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні даного правопорушення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що інженер технагляду підозрюється у службовій недбалісті при будівництві мотузкового парку в Лозовій.











