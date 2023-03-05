Рівень радіації у Харкові та області на 5 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 5 березня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,11 – 0,14 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 4 березня.
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