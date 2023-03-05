Рівень радіації у Харкові та області на 5 березня

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Гороскоп на 5 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Навколишні не оцінять нових проектів та ініціатив. Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно», спокійно розуміючись на старих завалах.

Прогноз погоди у Харкові на 5 березня Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.