03.03.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці у Харківській області вилучили близько 600 російських підручників

Підручники знаходилися у приміщенні закладу освіти у місті Вовчанськ Харківської області. Література була ввезена до міста під час окупації для здійснення подальшого освітнього процесу у ліцеї за стандартами рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

3 березня слідчі відділу поліції № 1 Чугуївського РУП за оперативним супроводженням працівників Чугуївського відділу УСБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури провели санкціонований обшук у приміщенні комунального закладу освіти Вовчанської міської ради.

Правоохоронці виявили та вилучили 599 підручників, виданих відповідно до вимог стандартів освіти російської федерації.

Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція розшукує мешканця Харківщини, який був посадовцем при окупантах.



