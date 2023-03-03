    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці у Харківській області вилучили близько 600 російських підручників
03.03.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці у Харківській області вилучили близько 600 російських підручників

Підручники знаходилися у приміщенні закладу освіти у місті Вовчанськ Харківської області. Література була ввезена до міста під час окупації для здійснення подальшого освітнього процесу у ліцеї за стандартами рф.

вилучили посібники окупантів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
3 березня слідчі відділу поліції № 1 Чугуївського РУП за оперативним супроводженням працівників Чугуївського відділу УСБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури провели санкціонований обшук у приміщенні комунального закладу освіти Вовчанської міської ради. 
 
Правоохоронці виявили та вилучили 599 підручників, виданих відповідно до вимог стандартів освіти російської федерації. 
 
Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція розшукує мешканця Харківщини, який був посадовцем при окупантах.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.03 Влада Ігор Терехов розповів про переваги створеної у Харкові «Централізованої закупівельної організації» 03.03 Надзвичайні події Визволяв Херсон і брав участь у боях за Бахмут: загинув захисник України з Харківщини 03.03 Армія РФ може використати Придністров’я для провокації - ГУР
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 