Правоохоронці у Харківській області вилучили близько 600 російських підручників

Підручники знаходилися у приміщенні закладу освіти у місті Вовчанськ Харківської області. Література була ввезена до міста під час окупації для здійснення подальшого освітнього процесу у ліцеї за стандартами рф.
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