03.03.2023 14:05 Рита Парфенова

Кросфіт або йога: ЗОЖ-гороскоп на березень 2023 року для всіх знаків зодіаку

Всім важливо навчитися стежити за своєю фігурою, і тоді вдасться розпочати весну у гарному настрої.

Завдяки ЗОЖ-гороскопу на березень 2023 року всі знаки зодіаку зможуть дізнатися, як їм підбадьоритися, стати стрункішими і при цьому покращити стан здоров'я, передає РЕДПОСТ.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Овнам слід звернути увагу на танці, а також на вправи з обручем та скакалкою. При цьому потрібно завжди пам'ятати, що фастфуд не сумісний із фітнесом, тому потрібно змінити свій раціон харчування, додавши до нього якнайбільше свіжих фруктів та овочів. Березень є вдалим часом для того, щоб позбавитися всіх шкідливих звичок і зайнятися собою.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Незважаючи на те, що у Тельців зі спортом не все так просто, вони все ж таки можуть відшукати для себе корисне заняття, повідомляє rsute.ru. Наприклад, можна придивитися до фітнесу у воді – це може їм сподобатися. Такі заняття додадуть бадьорості, свіжості та легкості, а також знімуть втому та стрес. Тут головне — протриматися бодай місяць, і потім це у звичку.

Близнюки (22 травня - 21 червня)

Близнюкам у яких є проблеми зі шкірою, варто звернутися до косметолога або гастроентеролога. Займатися самолікуванням небажано. Не виключено, що крім салонних процедур, представникам знака потрібно буде ще й лікування ШКТ. У таких випадках рекомендується дотримуватись дієти. Якщо діяти комплексно, то до кінця місяця будуть помітні перші результати.

Рак (22 червня - 22 липня)

Раки можуть скаржитися на безсоння, причин якого може бути багато. Але найголовніша з них може ховатися у нестачі вітамінів та мінералів. Їм не завадить проходження комплексного лікування. Тільки так вони зможуть зрозуміти, яких елементів не вистачає у їхньому організмі. Не виключено, що доведеться додати у своє меню, окрім фруктів та овочів, ще й м'ясо.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Леви настільки втомилися, що їх організм потребує відпочинку та розслаблення. У березні їм варто записатися на масаж, який допоможе позбавитися напруги. Крім того, їм варто приділити особливу увагу зоні сідниць, зокрема це стосується тих, хто веде сидячий спосіб життя. Потрібно сказати про цю зону фахівця, щоб він також її пропрацював.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Дівам у березні 2023 року необхідно приділити увагу своєму шлунку. Потрібно відмовитися від нічних перекусів та уникати переїдання. Бажано сходити на консультацію до фахівця, а також зробити собі детокс. Людям цього знака слід відійти від свого звичного раціону харчування та перейти на здорову їжу. Якщо захочеться щось з'їсти, краще обійтися хлібцями.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Терезам у березні 2023 року слід зайнятися бігом. Він допоможе підтримувати фігуру у формі. Весняні теплі дні ще більше надаватиме їм сил і енергії. Щоб це перевірити, варто виділити час та зробити пробіжку. Під час регулярних занять спортом покращиться загальний стан здоров'я.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Людям цього знаку зодіаку необхідно відмовитись від пряної їжі і тоді у них не буде жодних проблем зі шлунком. Скорпіонам слід зайнятися йогою, яка допоможе їм відновити настрій та забути про всі обмеження. Крім того, вони зможуть стати спокійними та менш дратівливими.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Тим, хто давно збирався відмовитися від шкідливих звичок, треба починати вже з початку березня. Не варто намагатися шукати виправдання чи відмовки, а слід зосередитись на думці, що вони лише шкодять здоров'ю. Місяць є сприятливим для зайняття спортом.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Людям цього знаку зодіаку слід придбати собі абонемент у басейн. Плавання допоможе зміцнити м'язи, зняти напругу, втому та дратівливість. Після регулярних відвідувань басейну Козероги зможуть помітити, що вони стали спокійнішими та веселішими. Крім цього, там вони можуть придбати нові знайомі.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Водоліям у березні 2023 року необхідно звернути увагу на тонус та стан своєї шкіри. Якщо не вдається виділити час на похід у салон, то можна вдома прийняти ванну з додаванням аромамасел. Така процедура дозволить покращити не лише шкіру, а й подарує багато приємних емоцій. Щоб покращити ефект, можна увімкнути улюблену музику.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Людям цього знаку зодіаку потрібно зайнятися велоспортом. Це допоможе їм покращити вестибулярний апарат, впоратися з болем у суглобах та зміцнити м'язи тазу. Якщо займатися велоспортом у компанії однодумців, можна також зарядитися позитивними емоціями.



