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01.03.2023  11:27   Рита Парфенова

На Харківщині чоловіку, який грабував жінок у ліфті, суд виніс вирок

Рецидивіст грабував жінок у Харкові та Чугуєві.

вирок суду

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, раніше неодноразово судимий чоловіка вчиняв розбійні напади на жінок.

Зокрема встановлено, що у грудні 2020 року в Харкові зловмисник вчинив розбійний напад на жінку. Чоловік зайшов за потерпілою в ліфт та, погрожуючи предметом, схожим на ніж, змусив її віддати йому гаманець.

Подальші розбійні напади зловмисник вчиняв вже у Чугуєві. У січні 2021 року його жертвами стали ще дві жінки. У однієї з них чоловік відібрав сумку просто на вулиці, а у іншої відібрав грошові кошти у ліфті, використовуючи ніж для залякування потерпілих.

Обвинувальний вирок чоловіку виніс Чугуївський міський суд Харківської області. Його визнано винним за фактом розбою (ч. 2 ст. 187 КК України) та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові рецидивіст пограбув дитину біля будинку.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  прокуратура, харків, суд, вирок
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