01.03.2023 11:27 Рита Парфенова

На Харківщині чоловіку, який грабував жінок у ліфті, суд виніс вирок

Рецидивіст грабував жінок у Харкові та Чугуєві.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, раніше неодноразово судимий чоловіка вчиняв розбійні напади на жінок.



Зокрема встановлено, що у грудні 2020 року в Харкові зловмисник вчинив розбійний напад на жінку. Чоловік зайшов за потерпілою в ліфт та, погрожуючи предметом, схожим на ніж, змусив її віддати йому гаманець.



Подальші розбійні напади зловмисник вчиняв вже у Чугуєві. У січні 2021 року його жертвами стали ще дві жінки. У однієї з них чоловік відібрав сумку просто на вулиці, а у іншої відібрав грошові кошти у ліфті, використовуючи ніж для залякування потерпілих.



Обвинувальний вирок чоловіку виніс Чугуївський міський суд Харківської області. Його визнано винним за фактом розбою (ч. 2 ст. 187 КК України) та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові рецидивіст пограбув дитину біля будинку.



