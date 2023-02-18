Під час обстрілу Харківщини загинув цивільний чоловік - ХОВА

Багато що у вас може виходити як би само собою. Справи будуть вдаватися, завдання та проблеми – знаходити несподіване витончене рішення.

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується сильний сніг, ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.