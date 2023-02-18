18.02.2023 08:47 Дмитро Колонєй
Під час обстрілу Харківщини загинув цивільний чоловік - ХОВА
Ворогом нанесено удари по 15 населеним пунктам Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на начальника ХОВА Олега Синєгубова, минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. По м. Вовчанськ було завдано авіаудару.
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У Куп'янську під обстрілом перебував приватний житловий сектор. Пошкоджені будинки, сталися пожежі.
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Під час обстрілу Дворічної Куп'янського району загинув 68-річний цивільний чоловік, пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.
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У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв Центр первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі.
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Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, зазнав поранення цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці.
Триває розмінування деокупованих територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 97 вибухонебезпечних предметів.
На лінії зіткнення наші військові надійно тримають свої позиції. Ворог несе відчутні втрати.
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