18.02.2023 08:33 Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини двічі виїжджали на місця пожеж від обстрілів ворога

Оперативна інформація по Харківщині від ДСНС на ранок 18 лютого 2023 року.



Рятувальники Харківщини двічі виїжджали на місця пожеж від обстрілів ворога



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, за добу з 17 по 18 лютого 2023 року рятувальники Харківщини здійсненили 27 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

3 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.

Вранці 17 лютого 2023 року ворог завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп’янська. Сталося дві пожежі. Горіли два гаражі на території приватних житлових маєтків за різними адресами на загальній площі близько 20 кв.м. О 09:24 усі пожежі були ліквідовані. Постраждалих немає.

3 рази рятувальники Вовчанська, Куп’янська та Дворічної виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Виявлені пошкодження та суттєві руйнування 4-х приватних домоволодінь, будівлі котельної, господарчих споруд , гаражів та 5-х легкових автомобілів. В результаті обстрілу загинув мешканець селища Дворічна, чоловік 1954 року народження.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 97 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 4 тонни питної води.



