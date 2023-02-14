14.02.2023 21:00 Євген Клочко

Ідеальна сумісність в інтимних відносинах: як вибрати пристрасного партнера за знаком зодіаку

Сумісність в інтимі є найважливішим аспектом міцного союзу. Вона залежить від темпераменту та переваг кожного з партнерів. Ці параметри, своєю чергою, залежать від дати народження. Астрологи розповіли, які знаки зодіаку є ідеально сумісними між собою в інтимних відносинах.

Найкращі пари для кожного знака дізналася редакція РЕДПОСТ

З якими знаками зодіаку ідеально сумісні представники стихії Вогню

Інтимна сфера для них є надзвичайно важливою. Вогняні знаки відрізняються темпераментом та високим лібідо. Вони пристрасні і хочуть бачити поряд такого партнера. Їх сумісність в інтимі одна із найважливіших чинників у любовних відносинах.

Пристрасним Овнам буде добре в ліжку з іншими представниками вогненної стихії - Левом та Стрільцем. Відмінними коханцями для них будуть Терези та Скорпіони. А ось зі знаками Землі Овен несумісний в інтимі.

Променистий і самозакоханий Лев шукає насолод. Дати йому їх можуть лише представники його знака - Водолії, Овни і Стрільці. З іншими представниками зодіакального кола Левам у ліжку буде нудно.

Стрільці порозуміються з Овнами та Левами. Вони ідеально сумісні між собою в інтимних стосунках. Серед відповідних сексуальних партнерів також Близнюки та Риби.

Які знаки зодіаку ідеально сумісні із представниками земної стихії

Їх сильними рисами є стабільність та прагматичність. Вони зберігають вірність у стосунках та не поспішають колекціонувати коханців. Для них важливіша довіра та гармонія.

Тільці сумісні у ліжку з Козерогами та Дівами. Пристрасними будуть стосунки з Терезами та Скорпіонами. Знаки Вогню не стануть чуйними коханцями для Тельців.

Прагматичні Діви шукають у відносинах не стільки задоволення, скільки надійності та довіри. Щоб партнер задовольняв у ліжку, варто вибрати його з наступних знаків:

Близнюки;

Козеріг;

Риби;

Тілець.

Козероги можуть побудувати відмінні інтимні стосунки із представниками свого знака. У ліжку їх також влаштують Тельці, Діви та Раки.

Ідеальна сумісність в інтимі для повітряних знаків

Відкритість до експериментів, легковажність та сексуальні рекорди – так можна охарактеризувати представників повітряної стихії.

Близнюки вважаються наймайстернішими спокусниками. Щоб не розчаруватися в інтимі, їм варто домагатися розташування Терезів, Водоліїв, Дів та Стрільців. Секс у пари не буде нудним і повсякденним навіть через роки стосунків.

Ніжні та делікатні Терези шукають дбайливого партнера. У ліжку вони відкриті до експериментів. Задовольнити їх у ліжку під силу Водоліям та Близнюкам. Дбайливими коханцями також стануть Овни та Тельці.

Водоліям хочеться постійних експериментів у сексуальному плані, тому вони шукають таких самих новаторів. Все це про інших представників повітряної стихії - Терезів, Водоліїв та Близнюків. Хорошими коханцями будуть Леви.

Які знаки мають високу сумісність із представниками водної стихії

Фантазії, чуттєвість та ніжність є вкрай важливими для знаків Води. Їм не чужі експерименти у ліжку. Вони досить дбайливі, тому зроблять все, щоб зробити вищу насолоду своєму партнеру.

Чуттєві Раки ідеально сумісні з представниками свого знака – Рибами, Скорпіонами та Козерігами. Між цими партнерами буде довіра. Вони сумісні не тільки в ліжку, а й у коханні та дружбі.

Ідеальні коханці для Скорпіона – Овен, Телець та Рак. Інтимні стосунки будуть характеризуватись ніжністю, чуйністю та пристрастю. Для них Скорпіони також будуть відповідними сексуальними партнерами. Їм буде легше зрозуміти фантазії та бажання одне одного.

Риби мають ідеальну сумісність з іншими представниками водної стихії ― Рибами та Скорпіонами. Вибираючи переможця, варто звернути увагу на Стрільців і Дів. Інтимні стосунки з ними будуть бурхливими та пристрасними.



