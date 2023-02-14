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14.02.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

Як у селі Харківської області відновлюють електропостачання (фото)

Енергетики проводять ремонтні роботи у селі Руська Лозова.

Енергетики Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Фахівці проводять демонтаж розбитого окупантам обладнання та проводять ремонт.
 
Як розповів начальник Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" Володимир Климчук, до відновлювальних робіт залучені в тому числі і підрядні організації, адже ситуація з мережею в Руській Лозовій – одна з найскладніших у регіоні.
 
Енергетики Харківська область
 
Енергетикам необхідно замінити понад 500 опор, провести ремонт високовольтної лінії. Відновити електропідстанції, замінити трансформатори та лінії передачі.
 
Енергетики Харківська область
 
«Тут проходила лінія фронту. У таких районах відновлювати лінії найскладніше, бо відсоток пошкоджень сягає 80% і більше. Саме така ситуація в Руській Лозовій”, – розповів Володимир Климчук.
 
Енергетики Харківська область
 
За його словами, терміни виконання назвати поки що важко через величезний обсяг робіт.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновили водопостачання у частині будинків Індустріального району.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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