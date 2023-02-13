Скільки коштують квіти у Харкові напередодні Дня святого Валентина

Традиційно напередодні 14 лютого зростає попит на квіти.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, у Харкові працюють окремі спеціалізовані магазини і павільйони з квітами на ринках міста.
Ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження. Найчастіше в продажу зустрічаються вирощені в Україні, а також доставлені з Нідерландів, Перу та Еквадора.
Троянди у середньому коштують від 60 до 200 грн за штуку, тюльпани - 30-60 грн, іриси - 40-50 грн. Квіткові композиції (букети, композиції в коробках, кошиках тощо), зібрані флористом, можуть коштувати від 700 до 10 тис. грн, залежно від складу букету, оформлення та розміру.
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Якщо хочете звернути на себе увагу і досягти успіху, намагайтеся якнайменше скромничати. Краще трохи похвалитися, ніж замовчати про свої досягнення.
В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Удень і ввечері буде йти сніг.
Всесвітній день радіо відзначається 13 лютого з 2012 року за рішенням ЮНЕСКО.
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