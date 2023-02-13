13.02.2023 13:55 Рита Парфенова

Скільки коштують квіти у Харкові напередодні Дня святого Валентина

Традиційно напередодні 14 лютого зростає попит на квіти.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, у Харкові працюють окремі спеціалізовані магазини і павільйони з квітами на ринках міста.



Ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження. Найчастіше в продажу зустрічаються вирощені в Україні, а також доставлені з Нідерландів, Перу та Еквадора.



Троянди у середньому коштують від 60 до 200 грн за штуку, тюльпани - 30-60 грн, іриси - 40-50 грн. Квіткові композиції (букети, композиції в коробках, кошиках тощо), зібрані флористом, можуть коштувати від 700 до 10 тис. грн, залежно від складу букету, оформлення та розміру.



