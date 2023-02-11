11.02.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Харків'янин збував наркотичні речовини через Інтернет-крамницю

Чоловік розповсюджував канабіс та психотропи поштовими відправленнями по всій території України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що зловмисник співпрацював з Інтернет-крамницею і збував наркотичні та психотропні речовини через поштові відправлення по всій території держави.

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання харків'янина поліцейські виявили та вилучили близько 2 кілограмів канабісу, пігулки екстазі та ТГК, марки ЛСД, прилади для фасування і зважування.

Припинили злочинну діяльність 31-річного жителя Харкова 10 лютого співробітники відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області в рамках проведення слідчих дій у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Згідно з санкцією статті порушнику загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



