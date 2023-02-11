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11.02.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

Харків'янин збував наркотичні речовини через Інтернет-крамницю

Чоловік розповсюджував канабіс та психотропи поштовими відправленнями по всій території України.

Наркотичні речовини
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці встановили, що зловмисник співпрацював з Інтернет-крамницею і збував наркотичні та психотропні речовини через поштові відправлення по всій території держави.
 
В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання харків'янина поліцейські виявили та вилучили близько 2 кілограмів канабісу, пігулки екстазі та ТГК, марки ЛСД, прилади для фасування і зважування.
 
Припинили злочинну діяльність 31-річного жителя Харкова 10 лютого співробітники відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області в рамках проведення слідчих дій у  кримінальному провадженні  за ч. 2 ст. 307  (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
 
Згідно з санкцією статті порушнику загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. 
 
Зловмисника затримано у порядку ст.  208 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп'янську чоловік скоїв вбивство.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків, харьков
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