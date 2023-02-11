11.02.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 11 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 21 випадок зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 27 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 537 осіб. Одужало 308 958 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 269 осіб.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 9 лютого.



