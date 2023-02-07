07.02.2023 16:35 Віталій Хінєвіч

В Україні змінять ліміти споживання електрики

По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

У компанії повідомили, що це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.

«Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені.

Більш конкретну інформацію ви зможете отримати від обленерго в своєму регіоні. Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів»,- розповіли в Укренерго.

Таким чином планується побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.

Крім цього, такі вимірювання мають дати можливість враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання.

Отримані результати, які враховуватимуть зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств, дозволять скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах.

Зміна лімітів електроенергії розпочнеться з 8 лютого.

«У випадку повторення росією масованих ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів мають бути перенесені до стабілізації ситуації»,- додали енергетики.



