07.02.2023 11:42 Рита Парфенова

Василь Малюк офіційно очолив СБУ

Верховна Рада призначила головою Служби безпеки України Василя Малюка, який до цього був виконуючим обов’язків керівника.

Як передає РЕДПОСТ, Службу безпеки України очолив Василь Малюк, який з літа 2022 року виконував обов’язки керівника відомства після звільнення Івана Баканова, а раніше був його першим заступником.

Рішення про призначення Малюка ухвалено 7 лютого на засіданні Верховної ради. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.



"Верховна рада затвердила відповідне подання президента України", - написав нардеп.



Василь Васильович Малюк родом із Житомирської області (м. Коростишів). Здобув вищу освіту в Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю "Правознавство". Має ступінь кандидата юридичних наук.



З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. Обіймав посади від оперуповноваженого до начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю у регіональних управліннях СБУ. У 2020-му перейшов до Центрального управління СБУ.



З 13 березня 2020 Василь Малюк став першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю.



26 липня 2021 президент Володимир Зеленський звільнив Малюка та ще кількох заступників голови СБУ. Глава держави пояснив кадрові перестановки підготовкою до реформи спецслужби.



16 лютого 2022 Василь Малюк отримав призначення на посаду першого заступника Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Проте пропрацював у МВС недовго. Після вторгнення РФ в Україну повернувся до СБУ.



3 березня указом президента Малюка знову було призначено першим заступником голови Служби безпеки України. 25 березня отримав звання бригадного генерала.

Як ранише писав РЕДПОСТ, 17 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський усунув з посади голову СБУ Івана Баканова.



З 18 липня 2022 Василь Малюк став тимчасово виконувачем обов'язків керівника СБУ.



