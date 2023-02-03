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03.02.2023  11:43   Рита Парфенова

У прокуратурі показали місце ракетного удару, де загинули люди (фото)

Вранці 3 лютого після рекетного удару по мисту Барвінкове Ізюмсього району дві людини загинули, одна в реанімації.

Вранці 3 листопада 2023 року ворог завдав ракетний удар по м. Барвінкове на Ізюмщині: загинули двоє чоловіків

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, за попередніми даними, близько 4:30 ранку ворог обстріляв місто Барвінкове ракетами типу С-300.

Вранці 3 листопада 2023 року ворог завдав ракетний удар по м. Барвінкове на Ізюмщині: загинули двоє чоловіків

Ворожа ракета влучила у житловий будинок. Домоволодіння повністю зруйновано. На міслі прильоту загибли двоє братів. Їх 70-річний батько отримав поранення. Мер Барвінкове Олександр Бало повідомив, що постраждалий знаходиться у тяжкому стані в реанімації.

Вранці 3 листопада 2023 року ворог завдав ракетний удар по м. Барвінкове на Ізюмщині: загинули двоє чоловіків

Інша російська ракета влучила біля навчального закладу.

Вранці 3 листопада 2023 року ворог завдав ракетний удар по м. Барвінкове на Ізюмщині: загинули двоє чоловіків

Крім того, ввечері 2 лютого окупанти обстріляли с. Загризове Ізюмського району: пошкоджено господарську будівлю.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Правоохоронці зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дві людини загинули, ще дві отримали поранення внаслідок обстрілів країною-агресоркою населених пунктів Харківської області протягом доби з 2 по 3 лютого 2023 року.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харьков, харків, агрессия россии
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