03.02.2023 11:43 Рита Парфенова

У прокуратурі показали місце ракетного удару, де загинули люди (фото)

Вранці 3 лютого після рекетного удару по мисту Барвінкове Ізюмсього району дві людини загинули, одна в реанімації.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, за попередніми даними, близько 4:30 ранку ворог обстріляв місто Барвінкове ракетами типу С-300.





Ворожа ракета влучила у житловий будинок. Домоволодіння повністю зруйновано. На міслі прильоту загибли двоє братів. Їх 70-річний батько отримав поранення. Мер Барвінкове Олександр Бало повідомив, що постраждалий знаходиться у тяжкому стані в реанімації.





Інша російська ракета влучила біля навчального закладу.





Крім того, ввечері 2 лютого окупанти обстріляли с. Загризове Ізюмського району: пошкоджено господарську будівлю.



За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Правоохоронці зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дві людини загинули, ще дві отримали поранення внаслідок обстрілів країною-агресоркою населених пунктів Харківської області протягом доби з 2 по 3 лютого 2023 року.



