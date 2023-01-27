27.01.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

ЦНАПи Харкова відновили ще одну послугу

У ЦНАПах міста Харкова відновлено надання послуг у сфері земельних відносин Державного земельного кадастру.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що відтепер надаються консультації кадастровим реєстратором з 9:00 до 16:00 у вівторок та четвер у ЦНАП міста Харкова (Гімназійна набережна, 26).

Таким чином, надається громадянам 191 адміністративна послуга.

З повним переліком послуг можна ознайомитись за посиланням

Раніше РЕДПОСТ писав, що новий телефон харківського ЦНАПу буде працювати із 1 лютого 2023 року.



