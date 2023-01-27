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27.01.2023  17:40   Віталій Хінєвіч

ЦНАПи Харкова відновили ще одну послугу

У ЦНАПах міста Харкова відновлено надання послуг у сфері земельних відносин Державного земельного кадастру.

ЦНАП
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що відтепер надаються консультації кадастровим реєстратором з 9:00 до 16:00 у вівторок та четвер у ЦНАП міста Харкова (Гімназійна набережна, 26). 
 
Таким чином, надається громадянам 191 адміністративна послуга.
 
З повним переліком послуг можна ознайомитись за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що новий телефон харківського ЦНАПу буде працювати із 1 лютого 2023 року.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  цнап, харьков, харків
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