Дотування комунальних підприємств Харкова: Ігор Терехов розповів про борги населення

Несплати населення за комунальні послуги дотуються з бюджету міста Харкова
Про це в етері національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Зараз ми з міського бюджету дотуємо наши комунальні підприємства, оказуємо їм фінансову підтримку, щоб вони могли вчасно виплачувати заробітну плату робітникам. Крім цього, багато дефектів образуються з-за відключення електропостачання, гідроударів і таке інше, й нам приходиться знаходити можливості у міському бюджеті дотувати коммунальні підприємства», – розповів він.
За словами мера міста, зараз комунальні підприємства Харкеова не мають боргів по заробітній платні та забезпечені необхідними матеріалами та інструментом для усунення аварійних ситуацій.
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