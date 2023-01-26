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26.01.2023  11:10   Рита Парфенова

Дотування комунальних підприємств Харкова: Ігор Терехов розповів про борги населення

Несплати населення за комунальні послуги дотуються з бюджету міста Харкова

Про це в етері національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Зараз ми з міського бюджету дотуємо наши комунальні підприємства, оказуємо їм фінансову підтримку, щоб вони могли вчасно виплачувати заробітну плату робітникам. Крім цього, багато дефектів образуються з-за відключення електропостачання, гідроударів і таке інше, й нам приходиться знаходити можливості у міському бюджеті дотувати коммунальні підприємства», – розповів він.

За словами мера міста, зараз комунальні підприємства Харкеова не мають боргів по заробітній платні та забезпечені необхідними матеріалами та інструментом для усунення аварійних ситуацій.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Київському районі комунальники відновили систему каналізаційних мереж після обстрілу.

Тэги:  ігор терехов, жкг, харків, харьков
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