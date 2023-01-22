22.01.2023 20:13 Євген Клочко

Хлопчик чи дівчинка: найкращі дати для зачаття у 2023 році за знаком зодіаку

Астрологи визначили найкращі дати для зачаття дитини відповідно до знаку зодіаку. Тепер кожен зможе вибрати більш підходящий для себе день і бути впевненим, що його мрія здійсниться.

Деяким представникам знака не варто поспішати, оскільки вагітність для них може стати справжнім випробуванням.

Найкращі дати для зачаття у 2023 році для Овна, Тельця, Близнюка та Рака.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Овни намагаються заздалегідь скласти план своїх дій, тому у них все і завжди йде так, як треба. Жінки цього знака — справжні лідери, і їм не важко виховати дитину самостійно.

Сприятливими датами для зачаття є такі: з 25 лютого до 15 березня, з 25 червня до 15 липня, з 25 жовтня до 15 листопада.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Жінки-Тільці з усією відповідальністю та ґрунтовністю підходять до виховання дітей. З них вийдуть добрі мами, які знають, як поводитися з дитиною, що слід робити, а чого - не варто. Вони розумні, практичні та знають, як вирішити будь-яке завдання.

Дні, які підходять для зачаття, наступні: 25 березня – 15 квітня, 25 липня – 15 серпня, 25 листопада – 15 грудня.

Близнюки (22 травня - 21 червня)

Близнюки легко долають усі стреси. Вони мають свій підхід у спілкуванні з дітьми, завдяки чому вони можуть подолати будь-які перешкоди.

Жінкам цього знака варто звернути увагу на такі дати, які допоможуть їм зачати довгоочікуваного малюка: 25 квітня – 15 травня, 25 серпня – 15 вересня, 25 грудня – 15 січня

Рак (22 червня - 22 липня)

З жінок цього знака вийдуть найдбайливіші мами, які встигають не тільки виховувати малюка, а й забезпечувати комфорт близьким. Вони готові піти на все, щоб їхнє маля ні в чому не потребувало.

Сприятливі дати для зачаття можна виділити наступні: 25 березня – 15 квітня, 25 липня – 15 серпня, 25 листопада – 15 грудня.

Вдалі дати для зачаття у 2023 році для Лева, Діви, Терезів та Скорпіона.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Жінки цього знаку сильні та незалежні. Вони можуть успішно поєднувати роботу і материнство. Леви можуть винести все, що завгодно, аби дати своїй дитині гарне майбутнє.

Їм варто звернути увагу на такі дати: 25 лютого – 15 березня, 25 червня – 15 липня, 25 жовтня – 15 листопада.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Діви звикли завжди і в усьому дотримуватись порядку. Їх вагітність є сильним стресом, тому дається нелегко. Але відразу після пологів вони приходять у норму.

Сприятливими днями для зачаття виділяють: 25 травня – 15 червня, 25 вересня – 15 жовтня, 25 січня – 15 лютого.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Жінки-Терези мудрі, дбайливі та розумні. Вони готові допомогти всім, хто про це попросить. У них настільки сильна сила витримки, що багато хто може позаздрити.

У них є всі шанси зачати дитину у такі дні: 25 травня – 15 червня, 25 вересня – 15 жовтня, 25 січня – 15 лютого.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Перш ніж погодитись на поповнення сімейства, Скорпіони гарненько подумають. Справа в тому, що таке рішення їм важко дається. Якщо ж вони зважаться на цей крок, то стануть люблячими і турботливими матусями.

Вони можуть зачати дитину в такі дати: з 25 лютого до 15 березня, з 25 червня до 15 липня, з 25 жовтня до 15 листопада.

Сприятливі дати для зачаття у 2023 році для Стрільця, Козерога, Водолія та Риб.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Жінки цього знаку енергійні та активні. Вони оптимістично налаштовані виховання дітей. Що б не відбувалося, вони завжди знайдуть вихід.

Сприятливі дні для зачаття: 25 квітня – 15 травня, 25 серпня – 15 вересня, 25 грудня – 15 січня.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

З Козерогів виходять суворі мами, які багато вимагатимуть від дітей. При цьому вони ніколи не залишать свою кар'єру, але поєднують роботу та материнство.

Зачати дитину вони можуть у такі дні: 25 лютого – 15 березня, 25 червня – 15 липня, 25 жовтня – 15 листопада.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Водоліїв лякають думки про дітей, але коли ж у них з'являється дитина, вони зроблять усе, щоб виховати її як слід.

Сприятливими днями для зачаття малюка вважаються: 25 березня – 15 квітня, 25 липня – 15 серпня, 25 листопада – 15 грудня.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Жінки цього знака надто чутливі, вони намагаються завжди покладатися лише на інтуїцію. З них вийдуть добрі мами.

Зачати малюка вони можуть у такі дні: 25 травня – 15 червня, 25 вересня – 15 жовтня, 25 січня – 15 лютого.



